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Batman'da jandarma kontrol noktasına bombalı araçla saldırı; 2'si asker 3 yaralı

İlçe merkezinde uzun namlulu tüfekle saldırı gerçekleşti

Fotoğraf: Arşiv

09 Haziran 2017 16:09

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. İlçe merkezinde de bir şahıs uzun namlulu silahla etrafı taradı. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda ikisi asker üç kişi yaralandı.

Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 sivil, ambulansla Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı araçların da hasar gördüğü patlama yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre PKK’lıların bombalı araçla karakolu hedef aldığı, ancak sıkı güvenlik önlemi sayesinde yaklaşamayınca aracı kontrol noktası önünde infilak ettirdiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri Bekirhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

İlçe merkezinde uzun namlulu tüfekle saldırı

Batman’ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, uzun namlulu silahla etrafı taradı. Olayda, bir öğretmen ağır yaralandı. Şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Olay, Kozluk ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, uzun namlulu silahla etrafı taradı. Olayda, bölgeden geçen Ş.A.Y. adlı öğretmen ağır yaralanırken, şahıs ticari bir araç ile olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan öğretmen, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.

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