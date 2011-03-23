-BATMAN'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE MÜDAHALE BATMAN (A.A) - 23.03.2011 - Batman'da BDP'nin düzenlediği mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti. BDP Batman İl Başkanlığınca Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen mitingin ardından bir grup izinsiz yürüyüşe geçti. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, lastik yakıp yolu trafiğe kapattıktan sonra güvenlik güçleri ile çevredeki bazı iş yerlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazı ve basınçlı su ile gruba müdahalede bulundu. Bazı göstericiler gözaltına alındı.