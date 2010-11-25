-BATMAN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE MÜDAHALE BATMAN (A.A) - 25.11.2010 - Batman'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Batman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) kadınların da aralarında bulunduğu grup, Yılmaz Güney Sinema Salonu'nun önünden BDP il binasına kadar yürümek istedi. Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polis, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. BDP Kozluk İlçe Başkanı Diyadin Boral ile Ferhat Boral ve Şükran Pamukçu'nun gözaltına alındığı olayda 3 polis memuru yaralandı. Daha sonra, aralarında BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız ve Belediye Başkan Vekili Serhat Temel'in bulunduğu grup, yaklaşık 1 saat oturma eylemi yaptı. Yıldız, kadınların seslerini demokratik olarak dile getirmesine tahammül edilmediğini ileri sürdü.