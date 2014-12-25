Batman'da HDP'li il başkanıyla birlikte 5 kişi gözaltına alındı

Batman'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanının da arasında bulunduğu 5 kişi, suç ve suçluyu övdükleri, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde "Öcalan'a Özgürlük" kampanyasıyla ilgili çalışma yürüten HDP İl Başkanı Mahmut Çifçi, DBP İl Eş Başkanı Ayşe Ağılgat, HDP İl Yönetim Kurulu üyesi Selma Kaya, DBP'li Mehmet Demir ve Mehmet Şerif Dursun, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç ve suçluyu övmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 5 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade verme işlemi sürüyor.

Öte yandan durumu öğrenen Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ile bazı HDP ve DBP'liler İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne geldi.