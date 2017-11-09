Batman'da hayvanlara özel röntgen cihazı alındı

BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde, hayvanların tedavisi için kullanılmak üzere 90 bin liralık röntgen cihazı alındı.

Hasta hayvanlar ile sahipsiz sokak hayvanlarına sunduğu veterinerlik hizmetiyle gündeme gelen Batman Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, hayvanların tedavisi için 90 bin liraya röntgen cihazı satın aldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde kullanılmak üzere alınan röntgen cihazıyla yanlış teşhis ve tedavilerin önüne geçileceği ve yaralı hayvanlara doğru tedavi yönteminin uygulanabileceği belirtildi.

Belediyeye bildirilen yaralı hayvanların fiziki muayenelerinde kırık, çıkık ve göğüs travmalarıyla buna benzer hastalıkların erken teşhisinde kullanılmak üzere alınan röntgen cihazı, önceki gün hizmete girdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaralı ve sahipsiz sokak hayvanlarının durumunun, belediyenin \'Alo 153\' numaralı telefon hattı aracılığıyla kendilerine bildirilmesi halinde ekiplerin olay yerine hemen intikal edeceğini duyurdu. Yaralı ve sahipsiz hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nce oluşturulan hayvan barınağına alındığını belirten yetkililer, hayvanların tedavisi ve rehabilitesi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakıldığını belirtti.

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