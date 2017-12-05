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Batman'da havai fişek yasağı

BATMAN, (DHA)- BATMAN Valiliği, kentte havai fişek diye tabir edilen proteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanılmasını yasakladı

05 Aralık 2017 18:35

BATMAN, (DHA)- BATMAN Valiliği, kentte havai fişek diye tabir edilen proteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanılmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları dâhilinde satışı yapılmakta olan proteknik patlayıcı madde mamullerinin satışının ve kullanılmasının yasaklanmasına, halen mevcut bulunanların toplatılmasına kararı verildiği, emre aykırı hareket edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 32. ve 36. maddelerine göre işlem yapılması gerektiğinin karara bağlandığı belirtildi. Türkiye\'de, resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek diye tabir edilen proteknik maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"Bununla birlikte, bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar mevzuatta açıkça belirlenmiş olup, izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle proteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma ve ölüm olaylarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygun olmayan yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Ayrıca, havai fişekler ve diğer proteknik maddeler terör örgütlerine müzahir kitleler tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerine karşı kullanılmaktadır. Bu nedenle, ilimiz sınırları içerisinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla; Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11. maddesinin (j) bendine istinaden, havai fişek ve diğer proteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanımı yasaklanıp; havai fişek ve diğer proteknik maddelerin satışını yapan, bulunduran ve kullananlar, Olağanüstü Hal süresince Olağanüstü Hal Kanunu\'nun ceza hükümleri başlıklı 25. maddesinin (b) fıkrasının 1. bendi gereğince cezalandırılacaktır.\"

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