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Batman’da halk otobüsü 18 aylık bebeği ezdi!

Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi

11 Haziran 2016 23:20

Batman'da evin önünde oyun oynayan 1,5 yaşında çocuk, belediye halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Habertürk’ün haberine göre, Batman Körük Mahallesi 110. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. F.K. yönetimindeki belediye halk otobüsü, evin önünde oyun oynayan 1,5 yaşında N.G isimli çocuğa fark etmeyerek çarptı. Otobüsün altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. N.G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyan çocuğunu yakınları sinir krizleri geçirdi. Sürücü F.K, olayın hemen ardından polis karakoluna giderek teslim olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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