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Batman'da gözaltına alınan Besime Konca serbest bırakıldı

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, milletvekilliği düşürülmüştü

27 Şubat 2018 20:50

Batman’da dümn gece gözaltına alınan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca, serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca, dün gece saatlerinde Batman Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Konca’nın Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Konca hakkında; İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından da “örgüt propagandası” suçlaması ile karar olduğu belirtildi.

Bugün Batman Adliyesi’ne çıkarılan Besime Konca, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Konca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Milletvekilliği düşürülmüştü

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’nın, 3 Ekim 2017 tarihinde “örgüt propagandası yapmak” suçundan kesinleşen 2,5 yıl hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliği düşürülmüştü.

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