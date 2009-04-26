Batman’da gençlik evine molotoflu saldırı

Batman'da, Valilik bünyesinde yer alan Gençlik ve Kültür Evi'ne yüzleri kapalı yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından molotof kokteylli ve taşlı saldırı düzenlendi.



Gençlik ve Kültür Evi'nde hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.



Batman Valiliği'nin geçen yıl Sağlık Mahallesi'n de yaptırdığı ve 1 milyon TL'ye mal olan Gençlik ve Kültür Evi, yüzleri kapalı yaklaşık 20 kişilik gruun saldırısına uğradı. 15 dakika boyuncae molotof kokteyli ve taş yağmuruna tutulan binanın camları kırıldı, çevredeki bazı araçlar da hasar gördü. Saldırı sırasında binanın bahçesinde olduklarını belirten gençlerden bazıları, ``Saldırı sırasında kitap okuyorduk. Neye uğradığımız şaşırdık. Sesler duyunca, kendimizi binanın içine attık'' dedi.



Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

