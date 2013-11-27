Batman'da eş zamanlı bombalı saldırı

Batman'da öğrenci yurduna parça tesirli bomba, noter binasına ise ses bombasıyla eş zamanlı saldırı gerçekleştirildi.
İlk saldırı saat 23.00 sularında Cumhuriyet mahallesi 1508 Sokak'ta bulunan Bahçelievler erkek öğrenci yurduna düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan parça tesirli bombanın patlaması sonucu binanın kapı camları kırıldı.
Aynı saatlerde aynı mahalledeki 1504 Sokak'ta buluan 6. Noter binasına ses bombasıyla ikinci saldırı gerçeleşti.
Saldırı sonrasında bazı evlerin camları hasar gördü. Polis olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürüken, polisin operasyon başlattığı öğrenildi.