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BATMAN'DA ''DEMOKRATİK ÇÖZÜM ÇADIRI'' BATMAN (A.A)

25 Mart 2011 18:20

-BATMAN'DA ''DEMOKRATİK ÇÖZÜM ÇADIRI''  BATMAN (A.A) - 25.03.2011 - Batman'da, dün güvenlik görevlileri tarafından kaldırılan çadır yeniden kuruldu. BDP il örgütü tarafından Turgut Özal Bulvarı üzerindeki belediye çay bahçesine yeniden kurulan çadır için bahçede bulunan bazı ağaçlar yerlerinden sökülürken, bahçe duvarı da yıkıldı. Belediye iş makineleri ise yeşil alana mucur döküldü.  Çadırın kurulması sırasında BDP'liler davul-zurna eşliğinde halay çekti. Kurulan çadır için izin alınmadığı ve buradan da kaldırılma ihtimalinin olduğu belirtildi. BDP İl Örgütü tarafından kent merkezindeki bir hastane yanında bulunan boş bir alanda, 15 Mart'ta kurulan ve ''Demokratik Çözüm Çadırı'' adı verilen çadır, dün, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılmıştı.  Çadırda bir ruhsatsız tabanca, 34 kar maskesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, çadırda bulanan ve çeşitli olaylara karıştığı bildirilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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