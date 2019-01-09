Batman'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 97 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca terör örgütü DEAŞ\'ın kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, belirlenen bazı adreslere polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan bazı ev iş yerlerinde 97 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Fişek ve materyallere el konulurken, biri yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.