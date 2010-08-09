Batman'da çatışma: 5 PKK'lı öldürüldü

T24- Batman'ın Beşiri ilçesi kırsal kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü. Çatışmada 2 uzman erbaş yaralandı.



Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı. Çıkan çatışmada, bir kadın dört erkek toplam 5 terörist öldürüldü. Çatışmada 2 uzman erbaş hafif şekilde yaralandı.



Olay yerinde yapılan ilk incelemede 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, 100 elektrikli fünye, bir miktar C-4 patlayıcı madde ve bir uzaktan telsiz kumandalı düzenek bulundu.