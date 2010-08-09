-BATMAN'DA ÇATIŞMA: 2 ER YARALANDI BATMAN (A.A) - 09.08.2010 - Batman'ın Beşiri ilçesi kırsal kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada biri kadın 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada 2 uzman erbaş yaralandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı. Çıkan çatışmada, biri kadın toplam 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada 2 uzman erbaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, 100 elektrikli fünye, bir miktar C-4 patlayıcı madde ve bir uzaktan telsiz kumandalı düzenek bulundu.