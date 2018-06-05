Batman'da çatışma: 2 asker yaralandı

Batman’ın Sason ilçesinde, askerler ve PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı.

Sason’a bağlı Kelhasan ve Gümüşörgü köyleri kırsalında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren askerler, akşam saatlerinde, bir grup PKK’lıyla karşılaştı. PKK’lıların ateş açmasının ardından çatışma çıktı.

Çatışmada 1’i hafif olmak üzere 2 asker yaralandı. Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışmanın çıktığı bölgeye takviye birlikler gönderildiği ve harekat başlatıldığı belirtildi.