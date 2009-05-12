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Batman'da bulunan kemiklere DNA testi

Helkıs Dağı'nda insana ait olduğu iddiaları üzerine toplanan kemik parçaları, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

12 Mayıs 2009 03:00

Batman'ın Kozlu ile Sason ilçeleri arasında kalan Helkıs Dağı'nda insana ait kafatas ile kemiklerin bulunduğu iddiaları üzerine toplanan kemik parçaları, DNA testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Helkıs Dağı'nda insana ait kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu yönünde iddialar, bu kemiklerin fotoğraflarının çekilip yerel gazete yayınlanması üzerine Batman Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı. Savcılık tarafından oluşturulan bir heyet bölgeye giderek inceleme yaptı ve kemik parçalarını aldı. Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker, ``Her şeyden önce kemiklerin kaç kişiye ait olduğu, ölüm sebebinin tespiti için araştırma yapılacak. DNA testi ile bu kemiklerin kime ait olduğu kesinlik kazanacak. Çatışmalı süreçte bazı olayların yaşandığı bölgenin coğrafik konumunu herkes biliyor. Eğer kayıp ailelerin aradıkları isimler varsa bu da Adli Tıp'tan gelecek raporla ortaya çıkacak. Kemikler en kısa sürede Adli Tıp'a ulaştırılacak'' dedi. (DHA)

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