-BATMAN'DA BOYKOT TEHDİTİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ BATMAN (A.A) - 12.09.2010 - Batman'da vatandaşları oy kullanmamaları için tehdit eden gruba polis müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Metin Bostancı İlköğretim Okulunun önünde oy kullanmaya gelen vatandaşları ''Halk oylamasını boykot edin'' diyerek tehdit eden gruba polis müdahalede bulundu. Grubun taşlı saldırısında 6 polis hafif yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Yaralı polisler, Batman Bölge Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Milletvekili Ata, güvenlik görevlilerinin havaya silahla ateş açtığını ileri sürdü.