-BATMAN'DA BOYKOT TEHDİDİNDE GÖZALTI SAYISI 30 BATMAN (A.A) - 12.09.2010 - Batman'da halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit içerikli bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Kent merkezinde bir vatandaşın, bazı şahısların halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit içerikli bildiri dağıttığı yönünde Batman Emniyet Müdürlüğüne e-posta yoluyla ihbarda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda 30 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. -VAN'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI- Van'da oy kullanmak isteyen seçmenleri tehdit ettikleri gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı. Halk oylaması dolayısıyla Van merkezde okul çevrelerinde yaklaşık 2 bin polis görev aldı. Okul çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve 155 polis hattına gelen ihbarları değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir, Seyyit Fehim Arvasi, Yenimahalle, Karşıyaka ve Süphan mahallelerinde oy kullanmak isteyen vatandaşları tehdit ettikleri gerekçesiyle 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.