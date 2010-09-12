T24 LogoT24 Logo
Gündem

BATMAN'DA BOYKOT TEHDİDİNDE GÖZALTI SAYISI 30  BATMAN (A.A)

12 Eylül 2010 14:01

-BATMAN'DA BOYKOT TEHDİDİNDE GÖZALTI SAYISI 30  BATMAN (A.A) - 12.09.2010 - Batman'da halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit içerikli bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Kent merkezinde bir vatandaşın, bazı şahısların halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit içerikli bildiri dağıttığı yönünde Batman Emniyet Müdürlüğüne e-posta yoluyla ihbarda bulunması üzerine başlatılan çalışmalarda 30 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. -VAN'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-  Van'da oy kullanmak isteyen seçmenleri tehdit ettikleri gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.  Halk oylaması dolayısıyla Van merkezde okul çevrelerinde yaklaşık 2 bin polis görev aldı.  Okul çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve 155 polis hattına gelen ihbarları değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir, Seyyit Fehim Arvasi, Yenimahalle, Karşıyaka ve Süphan mahallelerinde oy kullanmak isteyen vatandaşları tehdit ettikleri gerekçesiyle 20 kişiyi gözaltına aldı.  Bu kişilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24