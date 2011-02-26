-BATMAN'DA ''BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTISI'' BATMAN (A.A) - 26.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Batman'da ''Bölge Güvenlik Toplantısına'' katıldı. Beraberinde Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile uçakla Batman'a gelen Bakan Atalay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü Tesisleri içerisinde yer alan Kristal Park'a geçti. Batan Atalay, burada Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve MİT başkanları ile düzenlenen ''Bölge Güvenlik Toplantısına'' katıldı.