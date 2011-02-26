T24 LogoT24 Logo
Gündem

BATMAN'DA ''BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTISI'' BATMAN (A.A)

26 Şubat 2011 15:02

-BATMAN'DA ''BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTISI'' BATMAN (A.A) - 26.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Batman'da ''Bölge Güvenlik Toplantısına'' katıldı. Beraberinde Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile uçakla Batman'a gelen Bakan Atalay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü Tesisleri içerisinde yer alan Kristal Park'a geçti.  Batan Atalay, burada Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve MİT başkanları ile düzenlenen ''Bölge Güvenlik Toplantısına'' katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24