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Batman'da bir minibüste 35 kaçak yakalandı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da yol uygulaması sırasında durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 35 kişi ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı

24 Ağustos 2017 20:39

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da yol uygulaması sırasında durdurulan bir minibüste yabancı uyruklu 35 kişi ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.
Batman Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir minibüste yapılan aramada 35 yabancı uyruklu kişi ve bu kişilere organizatörlük yaptığı düşünülen 1 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Olaya karışan organiizatör şüphelisinin gözaltına alındığı, yakalanan yabancı uyruklu kaçakların yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildiği belirtildi.

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