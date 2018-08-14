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Batman'da bir evde patlama; 2'si ağır, 4 çocuk yaralı

İlk incelemeye göre, patlamanın piknik tüpünden kaynakladığını belirtildi

14 Ağustos 2018 21:11

Batman'ın merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı.

Merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, patlamanın gerçekleştirdiği evde inceleme başlattı. İlk incelemeye göre, piknik tüpünün patladığı belirtildi.

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