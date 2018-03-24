Batman'da bir asker şehit oldu

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ne bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı yönelik sürdürülen operasyonda bir asker daha şehit oldu. Aynı bölgede dün çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu.

Güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda arama tarama faaliyetleri sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın şehit olmasının ardından başlatılan operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün, PKK'lı yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki PKK'lı öldürülmüştü.