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Batman'da bir asker şehit oldu

Aynı bölgede dün Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu

24 Mart 2018 18:33

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ne bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı yönelik sürdürülen operasyonda bir asker daha şehit oldu. Aynı bölgede dün çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu.

Güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda arama tarama faaliyetleri sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın şehit olmasının ardından başlatılan operasyonda  ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün, PKK'lı  yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki PKK'lı öldürülmüştü.

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