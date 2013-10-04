Batman'da anadilde eğitim afişine bin 500 lira para cezası

Türkiye, demokratikleşme paketiyle gelen anadilde eğitim reformunu tartışırken, Batman’da eğitim-öğretim döneminin başında, anadilde eğitim talebi çerçevesinde yapılan eylemlerde asılan afişlerin çevre kirlilliğine sebep olduğu gerekçesiyle Eğitim Sen, BDP ve Kürdi-Der üyesi 22 kişiye, emniyet tarafından bin 500'er lira para cezası kesildi

Doğan Haber Ajansı'ndan Arif Arslan'ın haberine göre, cezaya tepki gösteren Eğitim-Sen Batman Şube Başkanı Bülent Hatun, "Batman'da anadil ile ilgili etkinliklerimiz olmuştu, imza kampanyalarımız vardı, aynı zamanda anadil ile ilgili afiş asmıştık. Bu etkinliklerle ilgili 7 arkadaşımıza bin 500 lira para ceza verildi. Topluma mesaj vermek açısından bir takım etkinlikler düzenledik. Gelin görün ki, iş anadil ve afişlerine gelince pervasız bir yaklaşım var. Bilbaordlara Eğtim-Sen, Kürdi Der ve BDP kurumları ilanı vermişti. Bilbaordlarda farklı kurumlar da afişler asıyorlar, fakat hiçbirine ceza gelmedi, sadece anadille ilgili asılan afişlere ceza verildi. Şunu söylüyoruz; ülkede bir yandan Demokratikleşme Paketi açılırken, bir yandan da bizlerin yapmış olduğu anadil ile ilgili etkinliklerine verilen cezaları doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Bu cezalara karşın Batman Sulh ceza mahkemesinde itirazda bulunacağız, aynı zamanda protesto edeceğiz" dedi.

8 bin arkadaşımız cezaevinde

Anadil ile ilgili çalışmalarından dolayı cezaya maruz kaldıklarını öne süren BDP ile Kürdi- Der ise, valilik ve adliye önünde ortak açıklama yaptı. Cezayı protesto ettiklerini belirten BDP İl Başkanı Rahşan Çarboğa, "Anadil istemi ile ilgili yapılan çalışmalara katıldığımız için BDP ve Kürdi Der'e verilen cezanın itirazı için buradayız. Bizler demokratik siyaset yapmaya çalışırken, maalesef demokratik siyaset kanallarımızı da tıkatmaya çalışıyorlar. Yaptığımız her eylem ve etkinlikten sonra güvenlik şubesi tarafından bizim hakkımızda davalar açılmakta ve aynı şekilde para cezası kesilmektedir. Demokratik siyasetin gereği olarak ancak biz sesimizi alanda dile getirebiliriz. Fakat demokrasinin olmasa olmazı olan bu hak, bizlere çok görülüyor. Bugün 8 bin arkadaşımız alanlarda siyasi düşüncelerini ifade ettikleri için cezaevlerindeler. Siyasi soykırım için 8 aydır bize açılan davalarla ve para cezalarıyla bizi pasifize etmeye çalışıyorlar. AKP 'nin seçim paketinde sadece seçim yatırımı çıktı. Biz bu cezaya itiraz edeceğiz" diye konuştu.