-BATMAN'DA 7 TUTUKLAMA BATMAN (A.A) - 03.05.2011 - Batman'da, terör örgütü PKK adına çeşitli saldırılarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 7'si tutuklandı. Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından ''ÖSB'' adı verilen yeni bir saldırı birimi oluşturulduğu bildirildi. Bu birimin sınır ötesi kamplarda suikast, sabotaj, keşif ve bombalı eylemler ile kitleleri provoke etme konusunda eğitim aldıkları, yurt genelinde eylem yapacakları ve bu maksatla Batman'a gelerek faaliyetlerine başladıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Toplumsal olaylarda halkımızı provoke ederek güvenlik güçleriyle çatışma ortamı hazırlama ve bu olaylarda molotofkokteyli, havai fişek, patlayıcı malzemeler kullanarak kargaşa ve kaos oluşturma gayreti içerisinde olan bu grubun, öncelikli hedefi güvenlik güçleri olmakla birlikte, vatandaşlarımızın da ölümüyle sonuçlanacak silahlı-bombalı eylem hazırlığı yaptıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 21 Nisan günü Batman Atatürk Lisesinde görevli bir polis memuru ve okul hizmetlisini ağır yaralayan şahıslar güvenlik güçlerince tespit edilmiş ve çalışmalar operasyona dönüştürülmüştür.'' Yapılan operasyonda kamu görevlisine yönelik silahlı saldırı, güvenlik güçleri ve araçlarına, kamu binalarına, iş yerlerine molotofkokteyli, bombalı, havai fişekli, taşlı-sopalı ve sapanlı saldırı olayları organize ederek bu eylemlerde aktif rol aldıkları tespit edilen 14 kişinin 29 Nisan 2011 tarihinde yakalandığı belirtilen açıklamada, ''2 Mayıs 2011 tarihinde mahkemeye sevk edilen bu şahıslardan 7'si tutuklanmıştır. Bu süreçte, güvenlik güçlerimize verdikleri yoğun destekten ve göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı tüm halkımıza teşekkür ederiz'' denildi.