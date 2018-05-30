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Batman'da 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- BATMAN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

30 Mayıs 2018 15:30

DİYARBAKIR, (DHA)- BATMAN\'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kısmet Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Bir evde ve eklentilerinde yapılan aramada 61 kilo 210 gram esrar, 7 elek ve 1 tartı ele geçirildi. Olayla ilgili ismi açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı.
Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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