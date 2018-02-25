Batman'da 450 öğrenciden 'istismara hayır' yazısı

AKP hükümetinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik yasal ve idari tedbirleri belirlemek için kurduğu altı bakanlı komisyonda, 12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarına verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması yönündeki öneriler kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Batman Fen Lisesi'nde eğitim gören 450 öğrenci de, cinsel istismara tepkilerini dile getirmek amacıyla okulun sahasında 'İstismara hayır' yazısı oluşturdu.

Batman Valiliği'nin organize ettiği 'Batman her yerde okuyor' etkinliğinin düzenlendiği Fen Lisesi'nde, 450 öğrenci 'İstismara hayır' yazısını oluşturarak, cinsel istismara tepki gösterdi. Okulun futbol sahasındaki çalışmayla öğrencilerin anlamlı bir mesaj verdiğini anlatan Batman Fen Lisesi Müdürü Mehmet İsen, "Farkındalık oluşturmak adına 450 öğrencimiz bir araya geldi ve aynı anda Batman okuyor kampanyasına destek verdik. Aynı zamanda ülkemizde son zamanlarda meydana gelen cinsel istismar olaylarına da öğrencilerimiz anlamlı bir tepki verdik" diye konuştu.



Okulun İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Emre Arslan ise cinsel istismar olaylarının toplumda tüm kesimlerin canını yaktığına dikkat çekerek, "İki amaçla öğrencilerimizi bir araya getirdik. Bunlardan birincisi son zamanlardaki cinsel istismar olaylarıydı. Toplumun yarası olan bu soruna kayıtsız kalmazdık. Bu nedenle öğrencilerimiz anlamlı bir figürle ve güçlü bir sesle istismara 'hayır' dedi. Etkinlikteki ikinci amacımız ise Valiliğimizin başlattığı 'Batman her yerde okuyor' kampanyasına destek vermekti. 450 öğrencimiz aynı anda kitap okuyarak kampanyaya destek verdi."