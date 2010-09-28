-BATMAN'DA 4 DOKTOR DAHA GÖZALTINDA BATMAN (A.A) - 28.09.2010 - Batman Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü ilaç yolsuzluğu soruşturması kapsamında Batman'da 4 doktor daha gözaltına alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin 2008 yılında yürüttüğü incelemenin ardından soruşturma başlatan Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Batman'da görev yapan 4 doktor daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alının doktor sayısı 36'ya çıktı. Ankara, Van, Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda, ''kamu kurumunu zarara uğrattıkları'' iddiasıyla çeşitli hastanelerde görev yapan 32 doktor gözaltına alınmış ve zanlıların sorgulamalarına başlanmıştı.