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BATMAN'DA 32 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI BATMAN (A.A)

24 Nisan 2011 20:10

-BATMAN'DA 32 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI BATMAN (A.A) - 24.04.2011 - Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. Batman Belediyesi yanında aralarında bağımsız milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu bir grup basın açıklaması yaptı.  Açıklamanın ardından grup, Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçerken, bazı kişiler çevredeki iş yerleri ile güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı. Bunun üzerine polis, gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından kaçan birkaç göstericinin, CHP Batman Milletvekili Adayı Faris Özdemir'e ait benzin istasyonuna taş attığı ve bu sırada istasyondaki görevlilerden birinin tabancayla havaya ateş açtığı ifade edildi. Olaylarda 32 gösterici gözaltına alındı.

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