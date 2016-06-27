Batman'da 300 liralık bayram yardımı izdihamı

Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ihtiyaç sahibi 2 bin 400 Suriyeli aileye dağıttığı 300'er liralık bayram yardımı izdihama neden oldu. PTT Merkez Şubesi önünde toplanan Suriyeli'ler, sıcak havaya aldırmadan saatlerce kuyrukta bekledi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi 2 bin 400 Suriyeli aileye 300'er liralık yardım dağıtımı, izdihama dönüştü.



Mesainin ilk gününde erken saatlerde Turgut Özal Bulvarı'ndaki PTT Merkez Şubesi önünde sıraya giren Suriyeli aileler, nakdi yardımı alabilmek için 45 dereceyi bulan sıcak havada saatlerce kuyrukta bekledi.

PTT güvenlik görevlileri, izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı. İzdiham nedeniyle bazı yurttaşlar, PTT şubesinde işlemlerini yapmakta güçlük çekti.