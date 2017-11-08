Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, 3 günlük erkek bebek sokağa terk edildi. Polis, bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Merkez Şirinevler Mahallesi\'nde belediye binası yakınından geçenler, park halindeki bir otomobilin arka tekerleğinin yanında kundakta bir bebek buldu. Bebeği bulan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis geldi. Polis ekipleri, 3 günlük olduğu belirtilen erkek bebeği, Batman Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Bebek, burada yeni doğan ünitesinde kuvöze konuldu.

Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.



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