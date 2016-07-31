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Batman'da 29 yıl önce kaybolan adamın çocukları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Cinayeti 'vicdan azabı' çektiğini belirten eşi itiraf etti

31 Temmuz 2016 20:08

Batman merkez Aydınlıkevler Mahallesi’nde 29 yıl önce kaybolan Mehmet Polent’i çocuklarının öldürdüğü ortaya çıktı. Mehmet Polent’in eşinin, vicdan azabına dayanamadığını belirterek karakola ihbarda bulunmasıyla Mehmet Polent’in, evinin önüne gömülmüş kemikleri bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aydınlıkevler Mahallesi’nde 1987 yılında ortadan kayboldu. Anne ve 6 çocuğu sözbirliği yaparak polise Mehmet Polent’in kaybolduğu yönünde başvuru yaptı. O günden beri kayıp olarak aranan Mehmet Polent’in kaybolmadığı ve çocukları tarafından öldürüldükten sonra evlerinin girişinde açılan çukura gömüldüğü ortaya çıktı.

29 yıldan beri aile sırrını saklayan ve adı açıklanmayan 6 çocuk annesi kadın, polis karakoluna giderek vicdan azabı çektiğini ve 29 yıl önce kocasını çocuklarının öldürüp, evlerinin giirişine gömdüklerini söyledi. Kadının gösterdiği yerde, polisin talebiyle belediye ekiplerinin kazma- kürekle yaptığı kazıda sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde başlanan ve akşam saatlerine kadar devam eden kazıda, kazma- kürekle sonuç alınamayınca, bu kez hiltilerle kazı yapıldı. Evin girişindeki dar koridorda hilti ile yapılan 2 metrelik kazı sonrasında Mehmet Polent’e ait olduğu belirtilen kemikler bulundu.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, kemikleri alarak incelenmek üzere Bölge Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırdı. Mehmet Polent’in kemiklerinin ambulansa taşınması sırasında bazı çocukları ile yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis, 29 yıl önceki cinayet olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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