T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman'da 24 bölge, askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 24 bölgeyi 2016 sonuna kadar askeri güvenlik bölgesi ilan etti

11 Mart 2016 23:35

Batman Valiliği, Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölgenin, Bakanlar Kurulu kararı ile 2016 yılı sonuna kadar askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerine bağlı jandarma sorumluluk sahasında bulunan 24 bölge, Bakanlar Kurulu kararı ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilik açıklamasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine, belirtilen bölgelerin 1 Mart 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 10 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. Bakanlar Kurulu kararı ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin isimleri şöyle;

Sason ve Kozluk ilçelerinde; 
Kuzeyde; Domuz Tepe, Harabeler kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi kuzeyi, 
Doğuda; İsimsiz Tepe, Göderin Tepe, Acı Tepe 400 metre Doğusu, 
Güneyde; Kevregevr Tepe, BağnaveTepe,
Batıda; Haleş Tepe, 872 Rakımlı Tepe arasında kalan arazi kesimi,

Hasankeyf İlçesinde;
Kuzeyde; Çatalsu Mahallesi, Guharadeziye sırtlarının 500 metre Kuzey doğusu,
Doğuda; Çina Tepe, Koyunlu Mahallesi, Diyar Tepe, Kubaalo Tepe, İsimsiz Tepe, Girkevbevut Tepe,
Güneyde; Beltagruvar Tepe, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe,
Batıda; Kelemahmuke Sırtı, Guharaamir Tepe, Nöbet Tepe arasında kalan arazi kesimleri

ETİKETLER

batmanaskeri özelgüvenlik bölgesibakanlar kuruluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24