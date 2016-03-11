Batman'da 24 bölge, askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Batman Valiliği, Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölgenin, Bakanlar Kurulu kararı ile 2016 yılı sonuna kadar askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerine bağlı jandarma sorumluluk sahasında bulunan 24 bölge, Bakanlar Kurulu kararı ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilik açıklamasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine, belirtilen bölgelerin 1 Mart 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 10 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. Bakanlar Kurulu kararı ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin isimleri şöyle;

Sason ve Kozluk ilçelerinde;

Kuzeyde; Domuz Tepe, Harabeler kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi kuzeyi,

Doğuda; İsimsiz Tepe, Göderin Tepe, Acı Tepe 400 metre Doğusu,

Güneyde; Kevregevr Tepe, BağnaveTepe,

Batıda; Haleş Tepe, 872 Rakımlı Tepe arasında kalan arazi kesimi,

Hasankeyf İlçesinde;

Kuzeyde; Çatalsu Mahallesi, Guharadeziye sırtlarının 500 metre Kuzey doğusu,

Doğuda; Çina Tepe, Koyunlu Mahallesi, Diyar Tepe, Kubaalo Tepe, İsimsiz Tepe, Girkevbevut Tepe,

Güneyde; Beltagruvar Tepe, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe,

Batıda; Kelemahmuke Sırtı, Guharaamir Tepe, Nöbet Tepe arasında kalan arazi kesimleri