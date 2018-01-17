Batman'da 228 kilo esrar ele geçirildi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda toz ve kubar olmak üzere toplam 228 kilo 436 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir aylık takibin ardından Erköklü köyündeki bir eve operasyon düzenledi. \'Haydut\' adlı özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, kubar ve toz olmak üzere toplam 228 kilo 436 gram esrar, 37 gram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 hassas terazi ve bir miktar bez, pamuk, koli bandı ile streç film bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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