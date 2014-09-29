Batman’da 20 veli okulu basıp, öğretmen bıçakladı

Batman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda, bir öğretmenin öğrencisine tokat attığını iddia eden yaklaşık 20 kişilik grup bugün öğleden sonra okulu bastı. Okula gelen grubu sakinleştirmeye çalışan Müdür Yardımcısı Selman Çınar, yaşanan arbedede bir veli yakını tarafından elinden bıçaklandı. Taşların da kullanıldığı olayın ardından saldırganlar kaçarken, Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar ayakta tedavi edildi.

Arif Arslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, sağlık durumu iyi olan Çınar, "Veli olduğunu söyleyen 20- 25 kişi bize saldırdı. Elimden yaralandım. Omzuma taş geldi. Bazı arkadaşlarımız bıçakları aldı. Olay önce okulun içinde daha sonra bahçede devam etti" dedi.



Müdür Yardımcısı Selman Çınar'ı hastanede ziyaret eden Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik, camia olarak olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



Soruşturma başlatan polis, gözaltına aldığı 4 saldırganı Şehit Hasan Gül Polis Karakoluna götürdü.