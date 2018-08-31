Batman'da 2 asker şehit oldu

Batman Valiliği, Kozluk kırsalında yapılan operasyonda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 03:40 sıralarında ilimiz Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada 1 (bir) terör örgütü mensubu silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 (iki) Kahraman askerimiz Kozluk Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.

Saldırıyı gerçekleştiren BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."