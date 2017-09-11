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Batman'da 165 özel güvenlik kadrosu için kura çekimi

Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, Vali Yardımcısının kayyum olarak atandığı Belediye'ye alınacak olan 165 özel güvenlik görevlisi kadrosu için başvuran bin 314 kişiden 425'i mülakatı geçince, sonucu spor salonunda yapılan kura çekimi belirledi

11 Eylül 2017 17:17

Reşat YİĞİZ / BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, Vali Yardımcısının kayyum olarak atandığı Belediye\'ye alınacak olan 165 özel güvenlik görevlisi kadrosu için başvuran bin 314 kişiden 425\'i mülakatı geçince, sonucu spor salonunda yapılan kura çekimi belirledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, \"Özel güvenlik alımını şeffaf olması için, mülakatı geçen 425 kişi arasında noter huzurunda kura çektik\" dedi.  
Türkiye\'de işsizlik oranının yüksek olduğu illerden biri olan Batman\'da belediyenin 15\'i kadın 165 özel güvenlik görevlisi alacağını duyurmasının ardından, istenen şartları taşıyan bin 314 kişi başvuru yaptı. Başvuranlardan mülakatı 425 kişi geçince, alınacak 165 kişiyi belirlemek için, Kadın Spor Kompleksi\'ndeki spor salonunda noter huzurunda kura çekildi. Kura çekiminde hazır bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, \"Özel güvenlik alımını şeffaf olması için,  mülakatı geçen 425 kişi arasında noter huzurunda kura çektik. Kura çekiminden sonra belirlenen kriterleri taşıyan adaylar görevlerine başlayacak\" diye konuştu.
Kura çekimine katılan Mehmet Demir ise, “Belediyenin kura ile özel güvenlik elamanı alması bizi mumnun etti. Kura öncesi dedikodular, torpil iddiaları boşa çıktı\" dedi.
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