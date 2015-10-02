T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman'da 15 mahallede sandık taşıma kararı

Batman Merkez İlçe Seçim Kurulu, 15 mahalledeki 26 okulda sandık kurulamayacağına karar verdi

02 Ekim 2015 00:30

Batman'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 15 mahalledeki 26 okulda güvenlik gerekçesiyle sandık kurulmayacağına, bu nedenle seçmenlerin farklı bölgelerdeki sandıklarda oy kullanmasına karar verdi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu  Başkanlığı, 1 Kasım'da yapılacak seçimde, İl Emniyet Müdürlüğünün son dönemlerde artan terör olayları nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde güvenlik gerekçesiyle, sandıkların güvenlik sorunu olmayan okullara taşınmasına yönelik talebini değerlendirdi.
      
Başkanlık, Pazaryeri, Hilal, Bayındır, Petrol, Yavuz Selim, Korik, Petrolkent, Yeşiltepe, Seyitler, Huzur, Çamlıca, Güneykent, 19 Mayıs, Karşıyaka ve Çarşı mahallelerindeki okullardan Vakıfbank, Pazaryeri İMKB, Bağlar, TOBB, Metin Bostancı, Yavuz Selim, Zeki Şanal, Sabri Ülker, Sakarya, İMKB, yunus emre, Kıbrıs Şehitleri, Necat Nasıroğlu, Karatay, 19 Mayıs, 100. Yıl, GAP, Aydın Arslan İlkokulları, 16 Mayıs, Kıbrıs şehitleri, Zeki Şanal, Yavuz Selim ortaokulları ile Petrol Anadolu, Seyitler Mahallesi İmam Hatip, Atatürk Anadolu ile  Yahya Kemal Bayatlı liselerinde bulunan toplam 170 sandığın, Kültür, Pınarbaşı, Fatih, Belde, Hürriyet, Site, Çarşı ve Beşevler mahallelerindeki okullarda bulunan sandıklarla birleştirilmesine karar verdi.
        

ETİKETLER

seçimbatmansandıkysk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24