Batman'da 15 mahallede sandık taşıma kararı

Batman'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 15 mahalledeki 26 okulda güvenlik gerekçesiyle sandık kurulmayacağına, bu nedenle seçmenlerin farklı bölgelerdeki sandıklarda oy kullanmasına karar verdi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 1 Kasım'da yapılacak seçimde, İl Emniyet Müdürlüğünün son dönemlerde artan terör olayları nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde güvenlik gerekçesiyle, sandıkların güvenlik sorunu olmayan okullara taşınmasına yönelik talebini değerlendirdi.



Başkanlık, Pazaryeri, Hilal, Bayındır, Petrol, Yavuz Selim, Korik, Petrolkent, Yeşiltepe, Seyitler, Huzur, Çamlıca, Güneykent, 19 Mayıs, Karşıyaka ve Çarşı mahallelerindeki okullardan Vakıfbank, Pazaryeri İMKB, Bağlar, TOBB, Metin Bostancı, Yavuz Selim, Zeki Şanal, Sabri Ülker, Sakarya, İMKB, yunus emre, Kıbrıs Şehitleri, Necat Nasıroğlu, Karatay, 19 Mayıs, 100. Yıl, GAP, Aydın Arslan İlkokulları, 16 Mayıs, Kıbrıs şehitleri, Zeki Şanal, Yavuz Selim ortaokulları ile Petrol Anadolu, Seyitler Mahallesi İmam Hatip, Atatürk Anadolu ile Yahya Kemal Bayatlı liselerinde bulunan toplam 170 sandığın, Kültür, Pınarbaşı, Fatih, Belde, Hürriyet, Site, Çarşı ve Beşevler mahallelerindeki okullarda bulunan sandıklarla birleştirilmesine karar verdi.

