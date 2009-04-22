Batman'da 13 DTP’li tutuklandı

Batman’da geçen hafta gözaltına alınan DTP bünyesindeki Yurtsever Demokratik Gençlik Merkezi'ne üye 15 üniversite öğrencisinden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çoğu Üniversite öğrencisi olan DTP yanlısı Yurtsever Demokratik Gençlik Merkezi üyesi 15 kişi, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 18 saat süren ifade işlemlerinden sonra, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 13 kişi `halka zorla kepenk kapattırdıkları, halkı eylemlere yönlendirdikleri ve kamu malına zarar verdikleri' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

