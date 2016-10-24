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Batman’da 13 alan ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Batman Valiliği, Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 13 alanı, 15 günlüğüne 'özel güvenlik bölgesi' ilan ettiğini duyurdu

24 Ekim 2016 20:52

Batman'ın Kozluk ve Sason’un ilçe jandarma komutanlıklarının sorumluluk alanında bulunan 13 alan, 25 Ekim ile 8 Kasım 2016 tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Batman Valiliği’nin sitesinde yapılan açıklamada, Kuşaklı Dağı Kuzeybatısı, Kuşaklı Dağı Kuzeyi, Kuşaklı Dağı Güneyi, 1864,8 Rk. Tepe,1686 Rk. Tepe, Yamaçlı Tepe Doğusu, Kevni Tepe, Şan Tepe, Gem Tepe, Aşağıkilimli Mah. Güneydoğusu, Aşağıkilimli Mah. Kuzeydoğusu, Erdemli Köyü Güneyi, Montol Tepe Güneyi arasında bulunan Aydınlık Dağı bölgeleri, 25 Ekim ile 8 Kasım 2016 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Bu alanlara giriş çıkışlar da yasaklandı.

 

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