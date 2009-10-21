Batman'da 11 kişide domuz gribi

Batman ve Beşire ilçesi'nde 11 kişide domuz gribi virüsü tespit edildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde son günlerde artan grip benzeri hastalık vakalarıyla ilgili olarak 19 Ekim 2009 tarihinde alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığında yapılan tahlilleri sonucunda 11 vatandaşta H1N1 (domuz gribi) virüsü tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tedavi edildiği kaydedilen açıklamada, “Gerekli tedbirler valiliğimizce alınmış olup ilimizdeki okulların kapatılmasını gerektirecek ve vatandaşımızı endişeye sevk edecek bir durum bulunmamaktadır. Tüm çalışmalar, kriz merkezi aracılığıyla sürdürülmektedir” denildi.