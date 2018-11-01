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Batman'da 1 polisin yaralandığı çatışmada, 1 terörist öldürüldü

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da dün akşam 1 polisin yaralandığı çatışmada, PKK'lı 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi

01 Kasım 2018 14:17

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da dün akşam 1 polisin yaralandığı çatışmada, PKK\'lı 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi. 
Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK\'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, dün saat 18.30 sıralarında PKK\'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı.
Batman Valiliği\'nde yapılan açıklamada, çatışmada 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtilerek, vatandaşların huzuru için bölgede operasyonların devam edeceği bildirildi. 

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