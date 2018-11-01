Batman'da 1 polisin yaralandığı çatışmada, 1 terörist öldürüldü

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da dün akşam 1 polisin yaralandığı çatışmada, PKK\'lı 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.

Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK\'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, dün saat 18.30 sıralarında PKK\'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı.

Batman Valiliği\'nde yapılan açıklamada, çatışmada 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtilerek, vatandaşların huzuru için bölgede operasyonların devam edeceği bildirildi.