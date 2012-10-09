Batman ve Şırnak'ta olaylar çıktı

Batman'da Cumhuriyet Caddesi'nin bir kısmında BDP il teşkilatının bulunduğu oturma eylemini başlatan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ve bir grup BDP'linin yürüyüşüne polis izin vermedi. Eylemlerinde ısrarlı olan gruba polis, gruba tazikli su ile müdahale etti. Bazı gazeteciler de tazikli suyun etkisiyle yere düştü. Kamera ve fotoğraf makinaları zarar gören gazeteciler, görev yapmakta zorlanırken, BDP'li yöneticilerin yürüşüne de polis tarafından izin verilmedi.

Radikal gazetesinin haberine göre; BDP Batman Milletvekili Ayla Akat'ın yaptığı basın açıklamasından sonra partililer dağılırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Cemiyetten kınama

Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti, gazetecilerin hedef alınarak tazyikli su sıkılmasını, yazılı bir açıklama ile kınadı. Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti yaptığı açıklamada, görevli emniyet müdür yardımcılarına çağrıda bulunarak, sorumsuzluk içinde davranan görevliler hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

Şırnak'ta basın açıklaması sonrası gerginlik

Şırnak'ta, BDP'nin yaptığı basın açıklaması sırasında polis ekipleri tarafından sürekli uyarı anonsları yapıldı. Yapılan anonslarda yapılan gösteri ve atılan sloganların yasadışı olduğu belirtilerek göstericilerin dağılması istendi. BDP il binası önündeki kalabalığın dağılmaması ve yasadışı sloganların atılmaya devam edilmesi üzerine polis ekipleri, zırhlı araçlarla müdahale etti. Polis gaz bombası tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler de polise taşla karşılık verdi.

Cizre'de polise molotof ve ses bombalı saldırı

Şırnak'ın Cizre İlçesi Nur Mahallesi'ndeki Botaş Caddesi'nde toplanan yaklaşık bin kişilik bir grup, PKK ve Öcalan lehinde slogan atarak yürüyüş yapmak istedi. Polis, zırhlı araçlardan yaptığı anonsta gösterinin izinsiz ve yasadışı olduğu belirtilerek grubun dağılması istendi. Polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler, molotof kokteyli ve havai fişek ile ses bombaları ile karşılık verdi. Olaylar Cudi Mahallesi'ndeki ara sokaklarda sürdü.