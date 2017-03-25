Batman ve Siirt'te HDP'nin 140 sandık görevlisi için ret kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Batman’da HDP tarafından belirlenen 40 sandık başkanını “iyi ün sahibi olmadıkları” gerekçesiyle kabul etmedi. Siirt Valiliği OHAL Bürosu’nun başvurusu ile 31 kişinin asil görevi aynı gerekçeyle reddedildi. Siirt’te daha önce de 69 kişinin sandık görevi iptal edilmişti.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Batman ve Siirt’te şu ana kadar 140 kişinin sandık görevi “iyi ün sahibi olmadıkları” iddiasıyla reddedildi. HDP Batman İl Yöneticisi İdris Yayla, YSK’ye verdikleri sandık başkanları listesine itiraz edildiğini aktardı. HDP’nin belirlediği kişiler için “ne idüğü belirsiz kişiler” ifadelerinin kullanıldığını belirten Yayla, şunları söyledi:

“YSK sandık başkanlarımızdan bazılarını reddetmiş. Parti temsilcisi arkadaşlarımıza önce sözlü olarak ‘ne idüğü belirsiz kişiler’ ifadelerini kullanmışlar. Arkadaşlarımız bu ifadeye karşı çıkmış, daha sonra YSK görevlisi ‘saygın kişilik olmadıkları’ ifadesini kullanmış ve bu ifadeyi kullanarak yazılı belge hazırlamış. Arkadaşlarımız bu ifadeye de itiraz etmiş bunun üzerine belgeyi yeniden değiştirerek yasada geçtiği gibi ‘iyi ün sahibi olmadıkları gerekçesi ile’ diye düzeltmişler. Ve belgeyi bize bu şekilde gönderdiler.”

"AK Parti ve MHP listelerinde memurlar var"

Batman’da sandık kurullarına ilişkin kendilerinin tespit ettiği başka usulsüz durumlar olduğunu savunan Yayla, AK Parti ve MHP adına verilen sandık başkanları listesinde devlet memurları olduğunu iddia etti.

İdris Yayla, Batman’ın 1’nci merkez seçim bölgesinde AK Parti ve MHP listelerinden sandık başkanlığı için seçilen yaklaşık 100 kişinin Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu söyledi.

Siirt Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu’nun başvurusu üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, “iyi ün sahibi olmak” gerekçesiyle 31 kişinin asil sandık görevi iptal etti. Daha önceki başvurularda da çeşitli gerekçelerle 69 kişinin başvurusu iptal edilmişti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de CHP ve HDP’nin belirlediği 24 kişinin sandık başkanlık görevi iptal edilmişti.