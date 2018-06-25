Batman ve Siirt'te HDP'lilerden kutlama

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ- Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/BATMAN, SİİRT, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP), resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 10 seçim barajını aşmasıyla Batman ve Siirt\'te partililer kutlamalar yaptı.

Batman\'da HDP\'liler, Turgut Özal Bulvarı\'nda düzenledikleri araç konvoyu ile kutlama yaptı. Partililer, HDP\'nin yüzde 10\'luk barajı aştığı haberiyle birlikte bulvarda yüzlerce araçla tur attı. Konvoyun geçtiği yollarda trafik durma noktasına geldi. HDP\'li yöneticiler, yolların açılması için partilelere uyarılarda bulundu.

SİİRT\'TE HALAYLI KUTLAMA

Siirt\'te de sandıkların açılması ile beraber HDP İl Başkanlığı önüne toplanan kalabalık, partilerinin barajı aştığını duyunca büyük sevinç yaşadı. Parti binası önünde bulunan kalabalık, yoldan geçen araçları durdurarak sevinç gösterileri yaptı. Grup daha sonra il binası önünde halay çekerek kutlamalarına devam etti.



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