Batman Valisi Turhan: Memuru tespit edebilirsek, cezasını çekecektir

T24 - Batman Valisi Ahmet Turhan, Mardin bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün, "Beni atılan yumruktan çok, valinin sözleri yaraladı" sözlerine yanıt verdi. Vali Turhan, ''O memur tespit edilirse kesinlikle sonucuna katlanacaktır'' dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı ve Mardin bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün, "Beni yalancı çıkaran valiyle hesabım var" sözlerine bugün yanıt veren Batman Valisi Ahmet Turhan, olayın araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderileceğini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı. Olayın kapatılması söz konusu değil. O memur tespit edilirse kesinlikle sonucuna katlanacak" dedi. 20 Mart'ta Batman'da Nevruz öncesi çıkan olaylarda DTK Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün de yumruklu saldırıya uğradığı olayları değerlendiren Batman Valisi Ahmet Turhan, politikacılarla polemiğe girmeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 kişilik müfetiş bekleniyor

Gündeminde, aş, iş, huzur ve eğitim ile hizmet sorunlarının olduğunu belirten Vali Turhan, "Gündemimizde şehrin diğer sorunları da var. Aş, iş, eğitim ve huzurlu bir şehir. Benim siyasetçiyle kaşık atacak halim yok. Milletvekili Ahmet Türk'e yönelik olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş bekliyoruz. Bugün yarın beklediğimiz müfettişler beş kişilik komisyonla tüm görüntüleri kare kare inceleyecek. Sadece Milletvekili Türk'e değil, olaylarda vatandaşa silah çeken, tekme atan ve agresif davranan polis memurları hakkında da soruşturma açılacak. O gün Batman'da görevli bin 600 memurumuzun dışında 200 görevli de çevre illerden gelmişti. Özellikle milletvekillerinin korunmasına yönelik önlemlerimiz var. Bir milletvekilinin saldırıya uğraması bizim de zaafımız olur. Fakat hata yapan memur varsa da sonucuna katlanacaktır" dedi.

Savcılık da olayı araştırıyor

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da Ahmet Türk'e saldırı olayını çok yönlü araştırdığını ifade eden Vali Turhan, "Bu olay artık adli bir sürecin sorumluluğunda. Olayın kapatılması söz konusu değil. Ben kimseyi 'yalancı' konumuna düşürmedim. O anda çekilen beş saatlik görüntüleri kare kare inceledim. Saldırıya yönelik her hangi bir görüntüye rastlamadığımızı açıkladık. Elinde görüntü bulunanları bize başvurmalarıyla olayın çabuk aydınlanabileceğine işaret ettik. Burada kimsenin bu meselenin üzerini kapattığı yok. Artık hata yapanın yanına kar kalmıyor" diye konuştu.

Kürtçe bilen 600 polis görevliydi

Olayların yaşandığı günde görev yapan bin 800'den 600'ünün Kürtçe bildiğini hatırlatan Vali Turhan, kafalarına taş isabet eden memurlardan çoğunun da bu Kürtçe bilenler olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"O gün görev yapan memurlardan 600'ü Kürtçe biliyordu ve kafalarına taş isabet eden memurlardan çoğu da Kürtçe bilenlerdi. Olaylarda çocuk ve kadınlara vuran memurlar tespit edilecek. Bir tek kişinin burnunun bile kanaması bizim için vahim olurdu. Yine Batman olayı ucuzu atlattı. Olası bazı olayların önüne geçildi. Gözaltına alınan 152 kişiden 70 kişi adliyeye çıkarıldı. Diğerleri serbest bırakıldı."