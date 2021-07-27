Batman Valisi: Kentte vaka sayısında büyük artış var

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentteki Covid-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Delta varyantı sayısı 8’den 200’e çıkarken, Vali Şahin aşı çağrısı yaparak kurallara uymayanlara da ciddi cezalar verileceğini söyledi.

Kentte vaka sayısında büyük artış

Ciddi ölümlerin, yoğun bakım ve entübe durumunun yeniden artmasından korktuklarını belirten Vali Şahin, kent genelinde vaka sayısında çok ciddi bir artışın olduğunu kaydetti. Vali Şahin, tümü delta varyantı olmak üzere vaka sayısı 100 binden 200’e çıkarken, yatan hasta, yoğun bakım ve entübe tedavi gören hastalarda da çok belirgin bir artışın olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

“Maskemizi mutlaka takacağız. Bunun denetimini sıkı bir şekilde yapacağız. Aşı kampanyalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle kamu kuruluşlarımızda çalışan personellerimiz başta olmak üzere ve onların aileleri başta olmak üzere yoğun bir aşılama teşvik kampanyası yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda basın mensuplarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bakın şu anda Gülistan Caddesindeyiz. Batman şehrinin ticaretinin kalbi burada atıyor ve bu vatandaşlarımız, esnaflarımız yeni bir kapanmaya tahammüllü var mı, bence yok. Biraz kendimize dikkat edelim biraz esnafımızı düşünelim. Biraz insanlarımızı, komşularımızın sağlığını düşünelim. Bunun için de aşı olalım ve kurallara uyalım”