T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman Valiliği'nden soba yardımı

Tunceli'deki beyaz eşya yardımları tartışılırken Batman Valiliği soba yardımı yapmaya başladı.

11 Şubat 2009 02:00

Tunceli'deki beyaz eşya yardımları tartışılırken Batman Valiliği soba yardımı yapmaya başladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılan yardımların 2 yıldır süren bir projenin devamı olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 500 aileye soba yardımı yapıldı, 500 aileye daha yapılacak.

Kışın ortasında ve seçimlere yakın bir zamanda yapılan soba yardımı tartışma yaratırken Batman Valisi Recep Kızılcık "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da yardımlar sürecek" dedi.

Kızılcık, "sosyal devlet" anlayışının gereği olarak kente ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunduklarını, üç aylık gıda yardımının da önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24