Batman Valiliği'nden soba yardımı

Tunceli'deki beyaz eşya yardımları tartışılırken Batman Valiliği soba yardımı yapmaya başladı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılan yardımların 2 yıldır süren bir projenin devamı olduğu belirtildi.



Şimdiye kadar 500 aileye soba yardımı yapıldı, 500 aileye daha yapılacak.



Kışın ortasında ve seçimlere yakın bir zamanda yapılan soba yardımı tartışma yaratırken Batman Valisi Recep Kızılcık "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da yardımlar sürecek" dedi.



Kızılcık, "sosyal devlet" anlayışının gereği olarak kente ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunduklarını, üç aylık gıda yardımının da önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

