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'Batman Valiliği'nden Cumhuriyet'in internet sitesine yasak!'

İnternet kafelerdeki bilgisayarlara Valilik emri ile filtre programı konuldu ve muhalif internet sitelerinin bu filtreleme yöntemi ile yasaklandığı iddia edildi

23 Mayıs 2015 10:56

Cumhuriyet İnternet sitesi cumhuriyet.com.tr ve bazı muhalif internet sitelerinin Batman Valiliği tarafından engellendiği iddia edildi. 

Ankara Savcısı Serdar Coşkun’un Ulaştırma Bakanlığı’na yasalara aykırı olarak ‘muhalif medyayı susturma talimatı’ gönderdiği iddiası kamuoyunda çok tartışılmıştı. Bu konu sıcaklığını korurken bir iddia da Batman'dan geldi.

Cumhuriyet okuru birçok yurttaş gazetemizi arayarak Cumhuriyet İnternet Sitesi Cumhuriyet.com.tr'ye İnternet kafelerden giremediklerini söyledi.

Alınan bilgiye göre internet kafelerdeki bilgisayarlara Valilik emri ile filtre programı konuldu ve muhalif internet sitelerinin bu filtreleme yöntemi ile yasaklandığı iddia edildi.

İşte Edirne'deki göçük haberine giren yurttaşların karşılaştığı ekran:

 

 

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