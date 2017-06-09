Batman Valiliği: Karakol ve Belediye Başkanı'na yönelik saldırılar bağlantılı

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının hedef alındığı silahlı saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Batman'da karakola yönelik bombalı araçlı saldırı ile, belediye başkanına yönelik saldırının bağlantılı olduğu belirtildi.

Batman ilçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etti. Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezinde bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı aynı teröristlerin yaptığını duyurdu. Valilik, teröristlerden birinin öldürüldüğünü de açıkladı.

Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezi ve Bekirhan beldesinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kozluk ilçemiz sınırları içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gasp edilen araç Kozluk Belediye Başkanın içinde olmadığı yakınının kullandığı özel aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırıda bir başka araçta olan 1 öğretmenimiz hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise hafif yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden kaçan aynı araç Kozluk ilçesi Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak kendini patlatmış ve olay yerinde bulunan 2 askerimiz ve 1 vatandaşımız yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 1 terörist ölmüştür. Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

Sevincini Twitter’dan paylaşmıştı

Genç öğretmenin, Ekim 2016'de, 18'inci tercih yeri olan ilçeye atandığı ve atamasının yapıldığı gün sevincini sosyal medya hesabından, "Öğretmen oldum ben" sözleriyle paylaştığı öğrenildi.