Batman Valiliği: Araçtan çıkan kurşunlar PKK'lılara ait

T24 - Batman’da karnındaki bebeği ve yanındaki küçük kızıyla birlikte bir kadının yanı sıra biri polis dört kişinin öldüğü olaya ilişkin çok çarpıcı üç açıklama yapıldı. Batman Valiliği, “balistik inceleme sonucu sivillerin öldüğü araçtan çıkan kurşunların PKK’lıların silahından çıktığını ve inşaat işçisi denilen Fethullah Okay’ın PKK militanı olduğunu” açıkladı. Okay’ın ailesi ise bunun gerçek olmadığını, Okay’ın kendi halinde bir inşaat işçisi olduğunu ve infaz edildiğini belirtti.







Taraf'ın haberine göre; Batman Valiliği, 26 eylül tarihinde meydana gelen olayın ardından beklenen açıklamayı dört gün sonra yaptı. Olay yerinde elde edilen bütün delillerin toplanıp Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderildiği kaydedilen açıklamada, şöyle dendi:

Üç şahıs da silah kullandı



“Olay yerinde sivil vatandaşların öldürüldüğü araç içerisinde elde edilen çekirdeklerin yapılan balistik incelemesinde, teröristlerden ele geçirilen 1977 525032-31363 seri numaralı kalaşnikof marka silahtan atıldığı. Çatışma sonrası teröristlerden ele geçirilen 1972 T5523-308788 seri numaralı Rus yapımı kalaşnikof marka silahın, 21.05.2011 günü saat 22:05 sıralarında ilimiz Kozluk İlçe Kaymakamlık Konutunun roket ve uzun namlulu silahla taranması olayında da kullanılan silah olduğu. Çatışmada ölü olarak ele geçirilen militanların el yüz ve kıyafetlerinden alınan svap örneklerinin kimyasal incelemesinden her üç şahsın da polisle girilen çatışmada silah kullandığı; Olayla ilgisinin olmadığı iddia edilen ‘Fethullah Tokay’ isimli örgüt mensubuna ait parmak izlerinin, teröristlerce olayda kullanılan Hyundai marka araçta yapılan incelemede tesbit edildiği Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuarı tarafından bir raporla tesbit edilmiştir.”

Yargısız infaz iddiası



Batman Valiliği’nin “PKK’lıydı” dediği üç çocuk babası Fethullah Tokay’ın (34) ailesi ise bu iddiaları reddetti. Kardeş Nimetullah Tokay, “Ev için pencere almıştı. Pencereleri taşıma aracıyla köye yolladı ama kendisi Siirt’ten gelemedi. Parası kalmamıştı. Olaylar olduktan sonra kardeşimi cep telefonundan çok aradık. Telefon çalıyordu, kardeşim cevap vermiyordu. Yüzlerce mesaj attık. Ama cevap yoktu. Bir gün sonra ise çatışmada ölenlerden birinin işçi olduğu söylenilince savcılığa gittim. İnfaz edildiğine inanıyorum, şikâyetçi olacağız” dedi.

Görmeden polis veya PKK dersem Allah affetmez



Olaya ilişkin konuşan isimlerden biri de saldırıda karnındaki bebeğiyle birlikte eşini ve küçük kızını kaybeden, kendisi de yaralanan baba Talat Doru oldu. Acısı ve sözlerinin çarpıtılmasından duyduğu endişeyle gazetecilere açıklama yapmayan Doru, yakınlarına yaşananları şöyle anlattı: “Olay günü zırhlı araçla neredeyse yan yana gidiyordum. Birden zırhlı araç hızlandı, biraz gidip manevra yaptı ve yolu kapattı. Ben de durdum. Bu sırada daha sonra içinde PKK’lıların olduğunu öğrendiğim sivil araç göründü. Zırhlının yolu kapattığını görünce manevra yaparak kaçmaya çalıştı. İşte o an silah sesleri ve karımın ‘eğil’ sesini duydum. Eğildim. Bir dakika sürdü silah sesleri. Kafamı kaldırdığımda eşim ve çocuklarımın yaralandığını gördüm. Ben de vurulmuştum. Durmadan hastaneye gittim. Benim adımdan ‘Bizi polis vurdu’ açıklaması çıkmasına çok üzüldüm. Ben kimseye böyle bir şey söylemedim. Kimin ateş ettiğini bilsem söylerim. Karım gitmiş, çocuklarım gitmiş, kimden korkacağım artık. Ama görmeden PKK dersem, polis dersem Allah affetmez.”



